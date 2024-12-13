Окупанти отруїли хімічними речовинами понад 2 тисячі українських воїнів, були загиблі

Російські окупанти використовували на війні проти України хімічні речовини. Ворог від початку повномасштабної війни отруїв понад 2 тисячі українських захисників.

Як передає кореспондент РБК-Україна , про це на брифінгу заявив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення з симптомами отруєння до медичних закладів як військового призначення, так і загальної медичної інфраструктури України було скеровано понад 2 тисячі військовослужбовців з різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами", - розповів Власюк.

За його словами, зокрема, йдеться про отруєння речовинами сльозогінної дії CS і CN, які використовують у гранатах для боротьби з заворушеннями.

"Що стосується загиблих військовослужбовців, то ми маємо наразі, на жаль, три таких летальних випадки", - уточнив він.