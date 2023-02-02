Окупанти обстріляли звільнене Невське: снаряд влучив на подвір'я, є поранена

Російські окупанти гатять по деокупованих селах Луганської області. Зокрема, один зі снарядів потрапив на двір будинку у Невському, поранено жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської області Сергія Гайдая.
"Звільнені території продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Вчора на одне з подвір‘їв жителів села Невське прилетів російський снаряд", - розповів він.
За словами Гайдая, зачепило його власницю, що знаходилася в той момент на вулиці.
"Жінку поранено в ногу. Її одразу було евакуйовано до лікарні у Донецькій області", - додав очільник регіону.
Як повідомлялось, 16 січня російські військові атакували село Невське у Луганській області та поранили одну людину.
Нагадаємо, що у деокупованому селі Невське (Луганська область) правоохоронці виявили декілька танкових снарядів армії РФ.
До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.
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