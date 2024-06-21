Окупанти обстріляли Вовчанську громаду і вбили співробітницю "Укрпошти", поранено водія

За його словами, під час перевезення та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти" у Вовчанській громаді.

"Окупанти скоїли злочин сьогодні, близько 10-ї години ранку. Також поранено водія, який супроводжував жінку. У їхню машину влучив ворожий дрон", - написав очільник області.

Він уточнив, що потерпілий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували до Харкова.

Однак зараз до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.

Ситуація на Вовчанському напрямку

Понад місяць тому росіяни розпочали наступ на півночі Харківської області та частково просунулися у Вовчанську.