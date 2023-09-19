Окупанти обстріляли тролейбус в Херсоні: загинув поліцейський, поранені двоє пасажирів

"Сьогодні о 09:35 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. На вул. Нафтовиків влучили у тролейбус №9", - розповів він.

За його словами, через ворожу атаку поранені двоє людей. Вони доправлені до лікарні.

"Загинув старший сержант поліції, який перебував поруч", - додав Мрочко.

Як зазначив голова МВС України Ігор Клименко, вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції.

"Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м. Всі необхідні служби на місці. Працюємо", - констатував він.

Обстріли Херсона

Херсон було звільнено від окупантів у листопаді минулого року. При цьому з огляду на те, що частина Херсонської області продовжує бути захопленою російськими військами, обласний центр постійно обстрілюється з танків та артилерії. Наприклад, 18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

А 17 вересня росіяни обстріляли Херсонський район. В результаті обстрілу села Садове отримав поранення правоохоронець. Крім того, через атаку на село Томина Балка Білозерського району загинув чоловік.