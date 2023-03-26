UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Сумську область з гранатомету та артилерії

Фото: окупанти обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 березня, військові Російської Федерації обстріляли дві територіальні громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 2 громад Сумської області: Есманської та Білопільської", - повідомили в ОВА.

Загалом було зафіксовано 2 обстріли з різних видів зброї.

По Есманській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії, по громаді було зафіксовано один приліт.

Використовуючи гранатомет росіяни обстріляли Білопільську громаду. За добу було зафіксовано 7 пострілів з автоматичного гранатомету.

Нагадаємо, сьогодні військові РФ завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСумська область