Окупанти обстріляли Сумську область з гранатомету та артилерії

Сьогодні, 26 березня, військові Російської Федерації обстріляли дві територіальні громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 2 громад Сумської області: Есманської та Білопільської", - повідомили в ОВА.

Загалом було зафіксовано 2 обстріли з різних видів зброї.

По Есманській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії, по громаді було зафіксовано один приліт.

Використовуючи гранатомет росіяни обстріляли Білопільську громаду. За добу було зафіксовано 7 пострілів з автоматичного гранатомету.

Нагадаємо, сьогодні військові РФ завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці.

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