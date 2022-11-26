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Окупанти обстріляли село у Сумській області з гранатомета

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли село в Сумській області з гранатомета (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 26 листопада, російські окупанти вдарили по прикордонному селу в Сумській області з гранатомета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, обстріл зі станкового гранатомета АГС стався приблизно о 16:30. 20 ворожих боєприпасів вибухнули на території України.

Живицький також зазначив, що руйнувань внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 листопада окупанти обстріляли Середино-Будську, Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.

Також ми писали, що 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, в результаті якого постраждали.

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Сумська областьВійна Росії проти України