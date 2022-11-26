Окупанти обстріляли село у Сумській області з гранатомета

Сьогодні, 26 листопада, російські окупанти вдарили по прикордонному селу в Сумській області з гранатомета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

Живицький також зазначив, що руйнувань внаслідок атаки немає.

За його словами, обстріл зі станкового гранатомета АГС стався приблизно о 16:30. 20 ворожих боєприпасів вибухнули на території України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 листопада окупанти обстріляли Середино-Будську, Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.

Також ми писали, що 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, в результаті якого постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.