UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області та вбили двох людей (фото)

Фото: Окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 15 березня, росіяни обстріляли Марганець у Дніпропетровській області та вбили двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Росіяни обстріляли Марганець, вбили двох жінок - 62 та 57 років", - йдеться у повідомленні.

Лисак повідомляє, що ще чотири жінки та один чоловік - постраждали. Також пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда.

"Нині інформація уточнюється", - додав глава області.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та зруйнували приватні будинки.

У понеділок, 13 березня, російські військові обстріляли три громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждало підприємство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДніпропетровська областьВійна в Україні