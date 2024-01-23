Окупанти обстріляли Макіївку в Луганській області: загинув чоловік (відео)

"Унаслідок учорашнього ворожого обстрілу по деокупованій Макіївці загинув 43-річний чоловік. Також через обстріли пошкоджено житловий будинок", - йдеться в заяві.

Зазначається, що прибувши в село, під час евакуації тіла загиблого та документування воєнних злочинів окупантів, поліцейські стали об'єктом стеження дронів росіян.

"Крім того, поліцейським вдалося вмовити родину загиблого евакуюватися. Наразі 62-річні батьки та 41-річний брат перебувають уже в Донецькій області", - додали правоохоронці.

Ракетний удар по Україні 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.