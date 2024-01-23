UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Макіївку в Луганській області: загинув чоловік (відео)

Архівне фото: Окупанти обстріляли Макіївку в Луганській області (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія обстріляла село Макіївка в Луганській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Луганської області.

"Унаслідок учорашнього ворожого обстрілу по деокупованій Макіївці загинув 43-річний чоловік. Також через обстріли пошкоджено житловий будинок", - йдеться в заяві.

Зазначається, що прибувши в село, під час евакуації тіла загиблого та документування воєнних злочинів окупантів, поліцейські стали об'єктом стеження дронів росіян.

"Крім того, поліцейським вдалося вмовити родину загиблого евакуюватися. Наразі 62-річні батьки та 41-річний брат перебувають уже в Донецькій області", - додали правоохоронці. 

Ракетний удар по Україні 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськполіцейськіВійна в Україні