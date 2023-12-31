Окупанти обстріляли Херсон, загинув підліток, ще одна дитина постраждала

Російські загарбники в черговий раз завдали удару по Херсону. Внаслідок ворожої атаки загинув підліток, ще одна дитина отримала важкі поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці", - повідомив він.
За його словами, 9-річний хлопчик - у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя.
Оновлено (16:28)
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок російського удару загинув 11-річний хлопчик, 9-річний - був тяжко поранений.
"Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега атакувала Корабельний район міста після 15.00", - додав він в Telegram.
Мрочко також повідомив, що поранення отримали жінки 31 і 65 років. Усі травмовані отримують необхідну медичну допомогу.
Восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.
Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.
Так, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонської області. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.
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