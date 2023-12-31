Окупанти обстріляли Херсон, загинув підліток, ще одна дитина постраждала
Російські загарбники в черговий раз завдали удару по Херсону. Внаслідок ворожої атаки загинув підліток, ще одна дитина отримала важкі поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці", - повідомив він.
За його словами, 9-річний хлопчик - у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя.
Оновлено (16:28)
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок російського удару загинув 11-річний хлопчик, 9-річний - був тяжко поранений.
"Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега атакувала Корабельний район міста після 15.00", - додав він в Telegram.
Мрочко також повідомив, що поранення отримали жінки 31 і 65 років. Усі травмовані отримують необхідну медичну допомогу.
Ситуація у Херсоні та області
Восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.
Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.
Так, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонської області. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.