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Окупанти обстріляли Херсон, загинув підліток, ще одна дитина постраждала

Неділя 31 грудня 2023 16:10
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Окупанти обстріляли Херсон, загинув підліток, ще одна дитина постраждала Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз завдали удару по Херсону. Внаслідок ворожої атаки загинув підліток, ще одна дитина отримала важкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці", - повідомив він.

За його словами, 9-річний хлопчик - у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя.

Оновлено (16:28)

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок російського удару загинув 11-річний хлопчик, 9-річний - був тяжко поранений.

"Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега атакувала Корабельний район міста після 15.00", - додав він в Telegram.

Мрочко також повідомив, що поранення отримали жінки 31 і 65 років. Усі травмовані отримують необхідну медичну допомогу.

Ситуація у Херсоні та області

Восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонської області. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

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