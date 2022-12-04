Окупанти обстріляли Харківську область: загинув мирний житель

Російські окупанти завдали ракетних та артилерійських ударів по Харківській області. Внаслідок атак загинув житель села Гатище.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram.
"Ворожому нападу вкотре зазнали Куп'янський та Вовчанський райони Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний житель села Гатище", - розповіли правоохоронці.
Фото: наслідки обстрілів Харківської області (t.me/police_kh_region)
При цьому в Куп'янську-Вузловому через ворожі атаки було пошкоджено інфраструктуру, а в Шевченківській громаді - частково зруйновано два приватні будинки.
У поліції зазначають, що слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська сьогодні вдень, 4 грудня, обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.
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