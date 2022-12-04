UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Харківську область: загинув мирний житель

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Харківську область (mod mil rus)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завдали ракетних та артилерійських ударів по Харківській області. Внаслідок атак загинув житель села Гатище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram.

"Ворожому нападу вкотре зазнали Куп'янський та Вовчанський райони Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний житель села Гатище", - розповіли правоохоронці.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області (t.me/police_kh_region)

При цьому в Куп'янську-Вузловому через ворожі атаки було пошкоджено інфраструктуру, а в Шевченківській громаді - частково зруйновано два приватні будинки.

У поліції зазначають, що слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська сьогодні вдень, 4 грудня, обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна Росії проти України