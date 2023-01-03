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Окупанти обстріляли блокпост в Краматорську: загинув поліцейський

Фото: окупанти обстріляли блокпост у Краматорську (ілюстрація/nikvesti)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли блокпост у Краматорську Донецької області. Загинув офіцер поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Донецької області.

"Під час ворожого обстрілу блокпоста в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції Богдан Засухін", - йдеться в повідомленні.

Загиблому було 24 роки.

Як повідомлялось, російські окупанти ввечері 2 січня атакували Краматорськ (Донецька область). Громадян закликали перебувати у сховищах.

При цьому французькі журналісти стали свідками ракетного удару по Краматорську. Обстріл стався у прямому ефірі.

Пізніше стало відомо, що під час обстрілу дві людини отримали порання. Одна - у Краматорську, друга - у Дружківці.

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Краматорськ