Окупанти обстріляли блокпост в Краматорську: загинув поліцейський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Донецької області .

"Під час ворожого обстрілу блокпоста в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції Богдан Засухін", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські окупанти ввечері 2 січня атакували Краматорськ (Донецька область). Громадян закликали перебувати у сховищах.

При цьому французькі журналісти стали свідками ракетного удару по Краматорську. Обстріл стався у прямому ефірі.

Пізніше стало відомо, що під час обстрілу дві людини отримали порання. Одна - у Краматорську, друга - у Дружківці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.