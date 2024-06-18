Окупанти обезголовили українського захисника в Донецькій області, - Костін

За його словами, Україна отримала інформацію, що російські командири наказали своїм солдатам не брати в полон українських військових і натомість вбивати їх шляхом обезголовлення.

"Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано в Донецькій області", - додав Костін.

Він наголосив, що це - черговий доказ, що воєнні злочини росіян - не поодинокі інциденти, а стратегія російського режиму.

Костін розповів, що такі злочинні накази віддавали на рівні керівництва батальйону та роти російських окупантів.

Генпрокурор закликав не залишати такі випадки безкарними.