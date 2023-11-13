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Окупанти в Маріуполі жаліються на загибель працівників "поліції" та ФСБ

Фото: партизани в окупованому Маріуполі продовжують ліквідувати російських загарбників (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок вибуху минулої суботи російський "поліцейський" зазнав серйозних травм і, як стало відомо, помер у лікарні. Крім того, у місті були ліквідовані ще кілька загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Вибух автомобіля одного з "поліцейських" окупаційного корпусу стався 10 листопада на пр. Металургів.

Тоді представники місцевих Сил спротиву розповіли, що операція була їх "подарунком" так званим "поліцейським" на святкування Дня поліції в РФ.

Наразі з'ясувалося, що загарбник отримав смертельні рани після підриву машини.

"Російські ресурси підтверджують не лише підрив автомобіля російського "поліцейського", але його загибель у лікарні", - зазначає Андрющенко.

Також він опублікував скрін публікації одного із пропагандистських ресурсів. У ньому йдеться, що протягом останніх кількох днів в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників. У цьому інтервенти звинувачують українських партизанів.

Сили опору ліквідують склад окупаційного контингенту

Зазначимо, що у тимчасово підконтрольному військам РФ місті Маріуполі місцеві партизани активно "мінусують" загарбників. Так, за минулий тиждень у місті за "загадкових обставин" убито 26 російських військових.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що військових РФ на окупованій частині Запорізької області масовий занепад духу, у низці міст зафіксували факти загадкових смертей загарбників.

Також повідомлялося, що перед цим, 8 листопада, в окупованому Луганську стався вибух. На повітря злетів автомобіль колишнього "начальника міліції" окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув. Філіпоненко відповідав за організацію тортур для українців - як військових, так і цивільних.

Крім того, 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області сталися вибухи, причиною якої став удар за місцем розташування російських окупантів. 10 листопада з'ясувалося, що в результаті атаки будівлю, в якій знаходилися високопоставлені офіцери Слідчого комітету РФ, було повністю знищено. Також у Брянській області 9 листопада невідомі підірвали авто прикордонної служби РФ, загинув підполковник ФСБ.

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МаріупольВибух