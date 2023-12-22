Окупанти в Каховському районі вбили дитину, розпочато розслідування

Деталі справи

За даними слідства, на тимчасово окупованій території Каховського району Херсонської області військові армії РФ вбили неповнолітнього хлопця.

Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення додаткових обставин події та осіб з числа військовослужбовців РФ, причетних до злочину.

Винним загрожує довічне ув'язнення

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Оновлена інформація

Поліція повідомила, що росіяни вбили 13-річного хлопчика кілька днів тому.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Також повідомлялось, що колишній полковник Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ, учасник ПВК "Вагнера" Ігор Саліков 18 грудня прибув до Нідерландів і заявив про намір виступити у Міжнародному кримінальному суді (МКС) із розповіддю про воєнні злочини російських окупантів в Україні.