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Окупанти з гранатометів та артилерії обстріляли дві громади у Сумській області

Фото: Обстріли Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 20 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області з артилерії та гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад. Зафіксовано 44 прильоти з мінометів, артилерії, гранатометів", - йдеться у повідомленні.

  • Білопільська громада: росіяни били по території громади з мінометів - 25 "прильотів" та артилерії - 9 "прильотів";
  • Великописарівська громада: ворог здійснив обстріл з гранатомета (АГС) - 10 "прильотів".

"На щастя, без наслідків. За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у середу, 19 квітня, російські військові обстріляли п’ять громад у Сумській області.

До цього повідомлялось, що російські окупанти обстріляли вчора, 18 квітня, шість прикордонних громад Сумської області. В результаті атак є загибла та поранені.

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