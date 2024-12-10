Окупанти готуються до активізації штурмових дій на Оріхівському напрямку, - ЗСУ

Російські окупанти готуються до активізації штурмів на Оріхівському напрямку. Зокрема, ведуть розвідувально-пошукові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
За його словами, вже за сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів декілька штурмів. Росіяни ведуть розвідувально-пошукові дії, готуючись до того, щоб розпочати активізацію саме на цьому напрямку.
"За даними нашої розвідки, ворог перекинув особовий склад штурмових груп на передові позиції. А також провів евакуацію втрат, тому зараз на передку у нього всі "свіженькі" і готові почати штурмові дії. Але це будуть штурми малими групами піхоти з залученням бронетехніки й під прикриттям авіації та БПЛА", - зазначив Волошин.
За даними Генштабу, на фронті від початку доби, 10 грудня, відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше російські окупанти атакують на Покровському напрямку. Також активно діють на Курахівському.
А на Оріхівському напрямку противник тричі атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.