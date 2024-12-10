Окупанти готуються до активізації штурмових дій на Оріхівському напрямку, - ЗСУ
Російські окупанти готуються до активізації штурмів на Оріхівському напрямку. Зокрема, ведуть розвідувально-пошукові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
За його словами, вже за сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів декілька штурмів. Росіяни ведуть розвідувально-пошукові дії, готуючись до того, щоб розпочати активізацію саме на цьому напрямку.
"За даними нашої розвідки, ворог перекинув особовий склад штурмових груп на передові позиції. А також провів евакуацію втрат, тому зараз на передку у нього всі "свіженькі" і готові почати штурмові дії. Але це будуть штурми малими групами піхоти з залученням бронетехніки й під прикриттям авіації та БПЛА", - зазначив Волошин.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, на фронті від початку доби, 10 грудня, відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше російські окупанти атакують на Покровському напрямку. Також активно діють на Курахівському.
А на Оріхівському напрямку противник тричі атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.
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