Окупанти готуються до активізації штурмових дій на Оріхівському напрямку, - ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

За його словами, вже за сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів декілька штурмів. Росіяни ведуть розвідувально-пошукові дії, готуючись до того, щоб розпочати активізацію саме на цьому напрямку.

"За даними нашої розвідки, ворог перекинув особовий склад штурмових груп на передові позиції. А також провів евакуацію втрат, тому зараз на передку у нього всі "свіженькі" і готові почати штурмові дії. Але це будуть штурми малими групами піхоти з залученням бронетехніки й під прикриттям авіації та БПЛА", - зазначив Волошин.