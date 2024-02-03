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Окупанти готують масове переселення громадян РФ у Запорізьку область, - Федоров

Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росія запланувала масове заселення окупованої частини Запорізької області своїми громадянами. У такий спосіб вони хочуть "погасити" український спротив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, у планах Кремля заселення окупованих територій не лише росіянами, але й мешканцями Білорусі та Казахстану. Цей план росіян, покликаний на протидію українському спротиву, отримав назву "Запорізька цілина".

"Вони намагаються здійснити масове переселення громадян РФ на тимчасово окуповану територію. І не лише громадян РФ. Вони готові купувати кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялися в наші захоплені квартири та будинки, і таким чином вирішувати свої демографічні проблеми", - пояснив Федоров.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Як заявляв раніше Федоров, окупанти перетворили Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій. Навколо міста росіяни влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи та гул.

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Запорізька областьВійна Росії проти України