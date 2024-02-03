Окупанти готують масове переселення громадян РФ у Запорізьку область, - Федоров

За словами Федорова, у планах Кремля заселення окупованих територій не лише росіянами, але й мешканцями Білорусі та Казахстану. Цей план росіян, покликаний на протидію українському спротиву, отримав назву "Запорізька цілина".

"Вони намагаються здійснити масове переселення громадян РФ на тимчасово окуповану територію. І не лише громадян РФ. Вони готові купувати кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялися в наші захоплені квартири та будинки, і таким чином вирішувати свої демографічні проблеми", - пояснив Федоров.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Як заявляв раніше Федоров, окупанти перетворили Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій. Навколо міста росіяни влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи та гул.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.