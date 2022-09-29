Окупанти за добу вбили шістьох цивільних у Донецькій області, - ОВА

Фото: карта обстрілів Донецької області 28 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Торецьку, 1 у Бахмуті, 1 у Північному, 1 у Благодатному, 1 у Миколаївці. Ще 4 особи отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 901 людина, ще 2271 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.