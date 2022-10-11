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Окупанти за добу вбили ще шістьох цивільних у Донецькій області

Фото: окупанти за добу вбили ще шістьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули шестеро людей, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 10 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 3 у Слов'янську, 2 у Діброві та 1 у Опитному. Ще 8 осіб отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 973 особи, ще 2376 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська здійснили одну з наймасштабніших ракетних атак по Україні з початку війни. Внаслідок ударів загинули щонайменше 11 людей, понад 80 отримали поранення.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, десятки ракет потрапили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та в Києві. На їхнє відновлення необхідні кілька днів.

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Донецька область