Окупанти за добу вбили ще шістьох цивільних у Донецькій області

Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули шестеро людей, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"За 10 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 3 у Слов'янську, 2 у Діброві та 1 у Опитному. Ще 8 осіб отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 973 особи, ще 2376 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.