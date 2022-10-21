Окупанти за добу вбили ще двох мирних жителів Донецької області

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"За 20 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - в Бахмуті. Ще 1 людина за вчора отримала поранення", - написав Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили ще тіла 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Новоселівці та 2 у Лимані.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1070 осіб, ще 2441 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.