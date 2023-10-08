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Окупанти в черговий раз атакували Херсонську область: загинув чоловік

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки загинув місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За даними Прокудіна, в результаті сьогоднішнього обстрілу в Антонівці Херсонської області загинув 50-річний чоловік.

"Деталі його загибелі встановлюються. Щирі співчуття родині померлого", - повідомив голова ОВА.

Обстріли Херсонської області

Після того як українські військові звільнили правий берег Херсонської області, окупанти щоденно обстрілюють регіон. Вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Лише сьогодні російські окупанти вже декілька разів обстріляли Херсонську область.

Зокрема, серед них Херсон та Берислав. Через обстріл обласного центру постраждали три людини, а Берислава - один чоловік.

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Херсонська областьокупантиВійна Росії проти України