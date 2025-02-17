Окупантам наказують розстрілювати українських полонених: у мережі з'явилося відео страти

Російські солдати, ймовірно, розстріляли українських воїнів, яких взяли в полон. У мережі з'явилося відповідне відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з питань прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
За словами Лубінця, російські мілітарні канали поширюють відео ймовірної страти українських військовополонених.
"На відео чути, як російським солдатам не раз наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що смертна кара є свідомою політикою Росії", - зазначив омбудсмен.
Він звернув увагу, що такі дії росіян порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.
Лубінець зазначив, що вже надіслав листи в ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він закликав організації тиснути на Росію, щоб агресор відчув наслідки таких дій і не вчиняв їх надалі.
Нагадаємо, у грудні омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про те, що за 2024 рік вдалося підтвердити 109 випадків розстрілу українських військовополонених російськими солдатами.
Також на початку лютого стало відомо, що російські окупанти могли обезголовити українського воїна. Україні попередньо вдалося встановити особу загиблого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.