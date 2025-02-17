Окупантам наказують розстрілювати українських полонених: у мережі з'явилося відео страти

Російські солдати, ймовірно, розстріляли українських воїнів, яких взяли в полон. У мережі з'явилося відповідне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з питань прав людини Дмитра Лубінця в Telegram .

За словами Лубінця, російські мілітарні канали поширюють відео ймовірної страти українських військовополонених.

"На відео чути, як російським солдатам не раз наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що смертна кара є свідомою політикою Росії", - зазначив омбудсмен.

Він звернув увагу, що такі дії росіян порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

Лубінець зазначив, що вже надіслав листи в ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він закликав організації тиснути на Росію, щоб агресор відчув наслідки таких дій і не вчиняв їх надалі.