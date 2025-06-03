Окупантам наказують розстрілювати поранених українських воїнів: перехоплення ГУР

У перехопленні командир одного з російських підрозділів віддає своїм підлеглим наказ на розстріл українських захисників.



"Три хохла десь лазять трьохсотих. Орієнтовно пішли на захід. У вашій ситуації в полон їх брати не треба, їх обнуляйте. Їх обнуляйте, щоб не тягнути до себе в укриття, не палити", - каже командир.

У ГУР підкреслили, що це ще один доказ цілеспрямованого знищення військовополонених, яке проводить армія РФ. Лише підрозділи ГУР зафіксували понад 150 випадків страти українських полонених росіянами.