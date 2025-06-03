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Окупантам наказують розстрілювати поранених українських воїнів: перехоплення ГУР

Вівторок 03 червня 2025 18:15
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Окупантам наказують розстрілювати поранених українських воїнів: перехоплення ГУР Ілюстративне фото: росіянам наказують розстрілювати українських воїнів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські командири наказують своїм солдатам добивати українських воїнів, які дістали поранення.

Як передає РБК-Україна, про це свідчить перехоплення наказу окупанта, який оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

У перехопленні командир одного з російських підрозділів віддає своїм підлеглим наказ на розстріл українських захисників.

"Три хохла десь лазять трьохсотих. Орієнтовно пішли на захід. У вашій ситуації в полон їх брати не треба, їх обнуляйте. Їх обнуляйте, щоб не тягнути до себе в укриття, не палити", - каже командир.

У ГУР підкреслили, що це ще один доказ цілеспрямованого знищення військовополонених, яке проводить армія РФ. Лише підрозділи ГУР зафіксували понад 150 випадків страти українських полонених росіянами.

Розстріл полонених

Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що російські окупанти розстріляли двох українських полонених під Покровськом.

Про ще один випадок розстрілу українського військовополоненого стало відомо у квітні. Злочин стався недалеко від селища Роздольне, Волноваського району.

При цьому 28 травня стало відомо, що полоненому російському окупанту оголосили про підозру в розстрілі українських воїнів. Це сталося під час боїв на Курському напрямку.

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