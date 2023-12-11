Окупанта засудили до довічного ув'язнення за вбивство пенсіонера під Києвом

Про кого йдеться

Правоохоронці повідомили, що російський капітан Дмитро Дьоготь причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні.

Перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, він брав участь у захопленні Бучанського району Київської області.

Фото: Окупант (facebook.com/SecurSerUkraine)

У період тимчасової окупації громади Дьоготь командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів. Під час таких "рейдів" росіяни викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні будинки. При цьому військовий чиновник власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.

Деталі справи

Встановлено, що 3 березня 2022 року на одній із вулиць селища Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадянина і вдарив його в обличчя прикладом автомата.

Після падіння потерпілого росіянин розстріляв чоловіка в спину. Ініційована СБУ судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення та втрата крові.

Суд визнав окупанта винним у вбивстві

На підставі зібраних доказів суд визнав Дьогтя винним за фактом порушення законів та звичаїв війни та призначив йому довічне позбавлення волі заочно.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини проти громадян нашої держави.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі вже було задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни на території України.