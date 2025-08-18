UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Окупант розстріляв цивільного на Покровському напрямку: розпочато розслідування

Фото: окупант розстріляв цивільного на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Покровському напрямку російський військовий розстріляв цивільного. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, в одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського Покровського району військовослужбовець ЗС РФ з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. Потім він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину. 

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування. 

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

Фото: окупант розстріляв цивільного на Покровському напрямку (t.me/pgo_gov_ua)

Вбивства цивільних

Нагадаємо, раніше у Торецьку військові РФ вбили двох та поранили одного цивільного. Правоохоронці розпочали розслідування.

Також російські терористи розстріляли цивільну жінку на околицях Тернів Донецької області. Розпочато досудове розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьПокровськВійна в Україні