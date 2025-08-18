ua en ru
Окупант розстріляв цивільного на Покровському напрямку: розпочато розслідування

Понеділок 18 серпня 2025 16:50
Окупант розстріляв цивільного на Покровському напрямку: розпочато розслідування
Автор: Тетяна Степанова

На Покровському напрямку російський військовий розстріляв цивільного. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, в одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського Покровського району військовослужбовець ЗС РФ з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. Потім він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.
Окупант розстріляв цивільного на Покровському напрямку: розпочато розслідування

Фото: окупант розстріляв цивільного на Покровському напрямку (t.me/pgo_gov_ua)

Вбивства цивільних

Нагадаємо, раніше у Торецьку військові РФ вбили двох та поранили одного цивільного. Правоохоронці розпочали розслідування.

Також російські терористи розстріляли цивільну жінку на околицях Тернів Донецької області. Розпочато досудове розслідування.

