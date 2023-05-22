UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупант поскаржився на військових ЗСУ, які з дронів скидають гранати (перехоплення)

Фото: окупант поскаржився на військових ЗСУ, які з дронів скидають гранати (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський солдат у телефонній розмові розповів, що його підрозділ знаходиться під постійними обстрілами українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Окупант розповів, що його підрозділ було закидано гранатами з дронів, які кидають ЗСУ. Він також поскаржився на невідповідність реальної ситуації та заявами по російському телебаченню щодо бойових дій у Харківській області.

"Я вже і затрьохсотився, пташка, коптер, гранату скинув у ноги прям точно. За 30 днів разів 40 мало не подох", - говорить він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські сили оборони біля Бахмуту захопили у полон "вагнерівця", якого залишили окупанти.

Як повідомлялось, українські військові визволили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиВійна Росії проти України