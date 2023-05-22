Окупант поскаржився на військових ЗСУ, які з дронів скидають гранати (перехоплення)

Російський солдат у телефонній розмові розповів, що його підрозділ знаходиться під постійними обстрілами українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
Окупант розповів, що його підрозділ було закидано гранатами з дронів, які кидають ЗСУ. Він також поскаржився на невідповідність реальної ситуації та заявами по російському телебаченню щодо бойових дій у Харківській області.
"Я вже і затрьохсотився, пташка, коптер, гранату скинув у ноги прям точно. За 30 днів разів 40 мало не подох", - говорить він.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські сили оборони біля Бахмуту захопили у полон "вагнерівця", якого залишили окупанти.
Як повідомлялось, українські військові визволили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.
Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.