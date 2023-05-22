Окупант поскаржився на військових ЗСУ, які з дронів скидають гранати (перехоплення)

Російський солдат у телефонній розмові розповів, що його підрозділ знаходиться під постійними обстрілами українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Окупант розповів, що його підрозділ було закидано гранатами з дронів, які кидають ЗСУ. Він також поскаржився на невідповідність реальної ситуації та заявами по російському телебаченню щодо бойових дій у Харківській області.

"Я вже і затрьохсотився, пташка, коптер, гранату скинув у ноги прям точно. За 30 днів разів 40 мало не подох", - говорить він.