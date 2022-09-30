Окупант поскаржився матері, що на фронті їх лікують зеленкою: перехоплення ГУР

"Тут наступ планується, прорив", - скаржиться окупант на контрнаступ ЗСУ.

Росіянин розповів, що на його напрямку посилення не було та додаткового особового складу не надсилали. За його словами, на їх напрямку розташовано лише 3 роти росіян.

"І що ви зможете зробити? Таких як ти, які нічого не вміють робити", - стурбовано спитала матір.

Окупант пояснив, що на його напрямку немає російських танків, їжі мало, а сплять вони прямо у калюжах. Медик лише малює зеленкою хрестики на лбах росіян і більше нічого не робить.