Окупант поскаржився матері, що на фронті їх лікують зеленкою: перехоплення ГУР

Окупант розповів своїй матері про низький рівень медичної допомоги на передовій. Росіян обмазують зеленкою, оскільки іншим допомогти не можуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Тут наступ планується, прорив", - скаржиться окупант на контрнаступ ЗСУ.

Росіянин розповів, що на його напрямку посилення не було та додаткового особового складу не надсилали. За його словами, на їх напрямку розташовано лише 3 роти росіян.

"І що ви зможете зробити? Таких як ти, які нічого не вміють робити", - стурбовано спитала матір.

Окупант пояснив, що на його напрямку немає російських танків, їжі мало, а сплять вони прямо у калюжах. Медик лише малює зеленкою хрестики на лбах росіян і більше нічого не робить.