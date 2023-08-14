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Окупант під Харковом наказав вбити українського військовополоненого. Йому оголосили підозру

Фото: Ілюстративне фото (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ватажок російської групи "Призрак" наказав убити українського військовополоненого під Харковом минулого року. Йому заочно оголосили підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

28 березня минулого року підозрюваний прибув до приватного домоволодіння у селі Вільхівка Харківського району, де російськими військовими був створений "штаб" з українськими військовополоненими та цивільними особами.

У сараї окупанти помістили важкопораненого українського бійця та трьох тероборонівців. Зайшовши до сараю, ватажок російської групи "Призрак" на прізвисько "Шаман" почав бити руками та ногами трьох представників територіальної оборони України з метою отримання інформації щодо інших українських військовослужбовців.

Фото: "Шаман" (facebook.com/prokuraturakharkiv)

"Не отримавши бажаної інформації, за наказом "Шамана" військовослужбовці ЗС РФ під загрозою застосування вогнепальної зброї вивели з сараю вказаних трьох представників територіальної оборони України, посадили до автомобіля та вивезли", - йдеться у повідомленні.

"Шаман" наказав убити українського військового

Російський військовий на прізвисько "Ангел" запитав у "Шамана", що робити з тяжкопораненим українським військовим, який лежав у сараї і стікав кров'ю.

Підозрюваний наказав "пустити у розхід" українського військового. "Ангел" зняв із плеча автомат і вистрілив в українського бійця, від чого той загинув на місці.

Що йому загрожує за скоєне

57-річному керівнику бригади "Призрак" на прізвисько "Шаман" заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни та віддані наказу на вбивство. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше "Шаману" вже оголошували підозру за фактом порушення законів і звичаїв війни. Він утримував та примушував до безкоштовної праці тероборонівців та цивільних. 

Злочини окупантів

Нещодавно генералу Росгвардії, який командує придушенням партизанського руху в Криму, повідомлено про підозру.

Також російському генерал-лейтенанту Миколі Гостєву оголосили підозру. Він наказував окупаційним військам бомбити Маріуполь з авіації.

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