Окупант під дією наркотиків підірвався на гранаті (перехоплення)

Російський військовий у розмові зі знайомим розповів про те, що його товариш вжив наркотичні засоби та підірвався на гранаті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
За його словами, окупант перед сном пропонував йому наркотичні засоби, однак той відмовився. Пізніше вночі росіяни прокинулись від вибуху і спочатку подумали, що їх обстрілюють українські військові.
Однак пізніше з'ясувалось, що то був вибух гранати.
"Та ніхто його не душив, ми коли тіло виносили, воно парувало. Бо він під солями був, візьміть кров на аналізи. Він мені все говорив, коли ми ходили з ним: впадло йти на басейн, давай один одному руки поламаємо, і будемо лежати відпочивати", - сказав росіянин.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російській військовослужбовець поскаржився на значні втрати з боку армії РФ і те, що тіла загиблих ніхто не забирає.
Також раніше дружина російського військовослужбовця поскаржилась на командування, яке відправило її чоловіка на загибель в Україні.
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