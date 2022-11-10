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Окупант хоче сам себе підстрелити, аби його вивезли з України, - перехоплення ГУР

Фото: Окупант хоче сам себе підстрелити аби його вивезли з України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупантів з України можуть відправити додому лише в одному випадку, а саме коли отримає поранення. Тому один з російських військових вирішив сам себе підстрелити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Командира нам нового дали лейтенанта, от він нам розповідав, як тільки контракт закінчиться, нікого додому не відпустять", - пояснив окупант.

Проте росіянин вже придумав собі план, як саме можна втекти з війни проти України. Лише поранених окупантів відправлять назад додому, а отже, росіянин вирішив сам себе підстрелити.

"Сам вистрілю по собі, ще грошей отримаю, мільйони три десь. І додому спокійно відправлять. І хлопці, які тут були, вже розповідали, як все правильно зробити", - додав окупант.

Нагадаємо, раніше ми публікували розмову, в якій окупант розповідає своїй дружині, що росіяни на фронті п'ють, тому часто влаштовують перестрілки між собою.

Також інший російський загарбник у перехопленій українською розвідкою розмові поскаржився на постійні обстріли українських захисників та повідомив про відступ окупаційної армії з Херсонської області до Криму.

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