Окупант на фронті благословив Путіна і поскаржився на гори трупів біля Антонівського мосту

Російський військовий поскаржився товаришу, що через постійні обстріди з боку ЗСУ на полі деяких позиціях починають гнисти тіла окупантів. Їх ніхто не вивозить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.
За його словами, він знаходиться на позиції неподалік Антонівського мосту. Однак через постійний обстріл окупанти зазнають смертельних поранень.
"Тут, на цьому Антонівському мосту. Тут з трупами все, і витягнути не можемо, турами все забито, нашими. Наші почали довбати сюди, під'їжджати до нас, до наших позицій і від нас довбати... вони то втечуть відразу, а ми то залишаємося. Як хочете, так і виживайте. Мене дістала війна вже ця, вже не звертаю уваги, по рації кричать "повітря-повітря", - каже окупант.
При цьому росіянин у розмові з товаришем хвалить російського диктатора Володимира Путіна та бажає йому здоров'я. Він впевнений, що те що росіяни не забирають тіла загиблих - це план диктатора.
Нагадаємо, 19 липня 2022 року Антонівський міст був обстріляний. Після цього стало відомо, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона, тоді місто ще було окуповане, оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.
А в ніч на 27 липня 2022 року ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу було перекрито.
Також українські військові в ніч на 14 серпня 2022 року вкотре вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.
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