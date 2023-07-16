Окупант на фронті благословив Путіна і поскаржився на гори трупів біля Антонівського мосту

Російський військовий поскаржився товаришу, що через постійні обстріди з боку ЗСУ на полі деяких позиціях починають гнисти тіла окупантів. Їх ніхто не вивозить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

За його словами, він знаходиться на позиції неподалік Антонівського мосту. Однак через постійний обстріл окупанти зазнають смертельних поранень.

"Тут, на цьому Антонівському мосту. Тут з трупами все, і витягнути не можемо, турами все забито, нашими. Наші почали довбати сюди, під'їжджати до нас, до наших позицій і від нас довбати... вони то втечуть відразу, а ми то залишаємося. Як хочете, так і виживайте. Мене дістала війна вже ця, вже не звертаю уваги, по рації кричать "повітря-повітря", - каже окупант.

При цьому росіянин у розмові з товаришем хвалить російського диктатора Володимира Путіна та бажає йому здоров'я. Він впевнений, що те що росіяни не забирають тіла загиблих - це план диктатора.

Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, 19 липня 2022 року Антонівський міст був обстріляний. Після цього стало відомо, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона, тоді місто ще було окуповане, оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

А в ніч на 27 липня 2022 року ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу було перекрито.

Також українські військові в ніч на 14 серпня 2022 року вкотре вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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