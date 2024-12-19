Окупант на допиті зізнався про наказ розстрілювати українських військовополонених

На допиті з’ясувалося, що полонений росіянин - 51-річний чоловік, який провів 37 років за ґратами. Він зізнався, що російські військові отримали накази не здаватися в полон, а українських полонених розстрілювати.

"Нам казали не здаватись, а полонених - "обнулити", - розповів російський військовий.

Також прикордонники розповіли подробиці бою.

Вони зазначили, що під час атаки ворог використовував 8 МТ-ЛБ, половину з яких українські захисники успішно знищили.

"Піхоту, яка розбіглась, добивали пілоти FPV-дронів та мінометники. Одного "асвабадітєля" взяли в полон", - розповів прикордонник із позивним "Космос".

Розстріли солдатами РФ українських військовополонених

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зафіксовано численні випадки розстрілів українських військовополонених, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Згідно з інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у 2024 році кількість таких розстрілів майже вдвічі перевищує показник за два попередні роки.

Таким чином, зі 177 підтверджених випадків, 109 сталися саме у 2024 році.

Зростання кількості страт українських військовополонених російськими окупантами потребує негайної реакції міжнародної спільноти для притягнення винних до відповідальності.