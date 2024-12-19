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Окупант на допиті зізнався про наказ розстрілювати українських військовополонених

Четвер 19 грудня 2024 10:24
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Окупант на допиті зізнався про наказ розстрілювати українських військовополонених Фото: російським солдатам наказали розстрілювати українських військовополонених (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Бійці бригади "Форпост" Державної прикордонної служби України під час бою захопили в полон російського окупанта. Він розповів, що солдатам РФ наказали вбивати українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

На допиті з’ясувалося, що полонений росіянин - 51-річний чоловік, який провів 37 років за ґратами. Він зізнався, що російські військові отримали накази не здаватися в полон, а українських полонених розстрілювати.

"Нам казали не здаватись, а полонених - "обнулити", - розповів російський військовий.

Також прикордонники розповіли подробиці бою.

Вони зазначили, що під час атаки ворог використовував 8 МТ-ЛБ, половину з яких українські захисники успішно знищили.

"Піхоту, яка розбіглась, добивали пілоти FPV-дронів та мінометники. Одного "асвабадітєля" взяли в полон", - розповів прикордонник із позивним "Космос".

Розстріли солдатами РФ українських військовополонених

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зафіксовано численні випадки розстрілів українських військовополонених, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Згідно з інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у 2024 році кількість таких розстрілів майже вдвічі перевищує показник за два попередні роки.

Таким чином, зі 177 підтверджених випадків, 109 сталися саме у 2024 році.

Зростання кількості страт українських військовополонених російськими окупантами потребує негайної реакції міжнародної спільноти для притягнення винних до відповідальності.

Додамо, що ГУР перехоплювало розмови представників командування РФ, у яких йшлося про накази розстрілювати українських військовополонених.

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