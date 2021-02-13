Оксфордскую вакцину от COVID-19 впервые протестируют на детях

По данным университета, будет набрано около 300 добровольцев, и в этом месяце ожидаются первые прививки.

Двухдозовая вакцина Oxford / AstraZeneca была объявлена "вакциной для всего мира", поскольку она дешевле и более проста в доставке и хранении, чем другие конкуренты.

AstraZeneca поставила цель произвести 3 миллиарда доз в этом году и планирует производить более 200 миллионов доз в месяц к апрелю.