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Около польско-белорусской границы обнаружили тело мужчины

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 7 декабря, в лесу недалеко от Ольховки обнаружили тело мужчины с рюкзаком и нигерийским паспортом. Труп нашли польские солдаты примерно в 9 км от белорусской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Представитель Подляской полиции Томаш Крупа отметил, что личность погибшего устанавливается. По словам правоохранителя, пока неизвестно, был ли мужчина гражданином Нигерии.

Тело иностранца доставили в отделение судебно-медицинской экспертизы.

В связи с инцидентом сотрудники полиции находятся под наблюдением прокурора.

Напомним, в течение года в Польше, за помощь нелегальным мигрантам, задержали 85 украинцев. Более трети грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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