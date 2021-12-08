Около польско-белорусской границы обнаружили тело мужчины
Фото: в лесу Польши около границы с Беларусью обнаружили тело (Getty Images)
Во вторник, 7 декабря, в лесу недалеко от Ольховки обнаружили тело мужчины с рюкзаком и нигерийским паспортом. Труп нашли польские солдаты примерно в 9 км от белорусской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
Представитель Подляской полиции Томаш Крупа отметил, что личность погибшего устанавливается. По словам правоохранителя, пока неизвестно, был ли мужчина гражданином Нигерии.
Тело иностранца доставили в отделение судебно-медицинской экспертизы.
В связи с инцидентом сотрудники полиции находятся под наблюдением прокурора.
Напомним, в течение года в Польше, за помощь нелегальным мигрантам, задержали 85 украинцев. Более трети грозит лишение свободы сроком до 8 лет.