ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Около польско-белорусской границы обнаружили тело мужчины

Новина українською →
Польша, Среда 08 декабря 2021 11:22
Около польско-белорусской границы обнаружили тело мужчины Фото: в лесу Польши около границы с Беларусью обнаружили тело (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 7 декабря, в лесу недалеко от Ольховки обнаружили тело мужчины с рюкзаком и нигерийским паспортом. Труп нашли польские солдаты примерно в 9 км от белорусской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Представитель Подляской полиции Томаш Крупа отметил, что личность погибшего устанавливается. По словам правоохранителя, пока неизвестно, был ли мужчина гражданином Нигерии.

Тело иностранца доставили в отделение судебно-медицинской экспертизы.

В связи с инцидентом сотрудники полиции находятся под наблюдением прокурора.

Напомним, в течение года в Польше, за помощь нелегальным мигрантам, задержали 85 украинцев. Более трети грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины