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Около четверти канадцев получили COVID-прививку

Автор: Даша Харченко

С начала вакцинации от коронавируса уже около четверти канадцев получили прививки по крайней мере одной дозой вакцины. Это более 9 миллионов человек.

Об этом говорится в данных, обнародованных правительством Канады.

По состоянию на конец прошлой недели 9 199 769 канадцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 - это 24,21% от количества населения страны.

Двумя дозами укололи 899 946 канадцев, то есть 2,37% общего населения.

В то же время почти 87% канадцев старше 80 лет уже получили хотя бы одну дозу, как и около 80% людей старше 70 лет.

Напомним, Канада заключила соглашение с Pfizer на поставку бустерных доз вакцины от коронавируса в течение ближайших лет. Планируют покрыть все население страны.

Кроме того, власти Канады ввели временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста больных коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

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