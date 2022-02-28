Около 4500 человек ранены и убиты: известны потери оккупанта в войне с Украиной

По его словам, Россия потеряла в войне с Украиной прядка 4500 человек - они ранены и убиты.

"Потери противника в личном составе составили около 4500 человек убитыми и ранеными. Это где-то 1500 убитыми и 3000 ранеными, по нашим предварительным оценкам", - уточнил Арестович.

Также он отметил, что российские войска понесли значительные потери военной техники.

"Уничтожено и повреждено самолетов 27 единиц, данные уточняются после ночных налетов, вертолетов - 26, танков - около 150, БТР и БМП - более 700, орудий около 50, один ЗРК "Бук", четыре РСЗО-21 "Град", 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли и катера - 2 единицы", - сообщил чиновник.