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Около 4500 человек ранены и убиты: известны потери оккупанта в войне с Украиной

Автор: Наталья Скороход

Российские войска потерпели значительные убытки на четвертый день войны с Украиной. Подробности рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По его словам, Россия потеряла в войне с Украиной прядка 4500 человек - они ранены и убиты.

"Потери противника в личном составе составили около 4500 человек убитыми и ранеными. Это где-то 1500 убитыми и 3000 ранеными, по нашим предварительным оценкам", - уточнил Арестович.

Также он отметил, что российские войска понесли значительные потери военной техники.

"Уничтожено и повреждено самолетов 27 единиц, данные уточняются после ночных налетов, вертолетов - 26, танков - около 150, БТР и БМП - более 700, орудий около 50, один ЗРК "Бук", четыре РСЗО-21 "Град", 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли и катера - 2 единицы", - сообщил чиновник.

Напомним, что российские военные сдаются в плен. Случаи зафиксированы в Харьковской области.

Также сообщалось, что военная техника России застряла по пути в Украину. Часть ее непригодна для ведения войны.

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Вторжение России в Украину