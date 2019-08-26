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В оккупированной Горловке взорвалась граната, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 20:14
В оккупированной Горловке взорвалась граната, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (viti.edu.ua)

В результате взрыва пострадали 4 человека

В Горловке, что на оккупированной территории Донецкой области, произошел взрыв возле одного из жилых домов, в результате чего пострадали 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "Министерства внутренних дел ДНР".

Как сообщается, взрыв произошел возле подъезда одного из жилых домов города. Выяснилось, что 45-летний местный житель взорвал гранату.

Отмечается, что в результате взрыва гранаты пострадали 4 человека. Информации о состоянии пострадавших в "ДНР" не разглашают.

Напомним, что в воскресенье, 24 августа, в Ивано-Франковске произошел взрыв гранаты. По данным полиции, в ходе бытового конфликта мужчина привел в действие две гранаты РГД-5. В результате травм, полученных от взрыва, мужчина и его сожительница погибли на месте.

РБК-Украина писало, что в Роздельнянской центральной районной больнице Одесской области мужчина взорвал гранату Ф-1. В результате взрыва погибли два человека, в том числе и сам подрывник. Также у погибшего была еще одна граната РГД-5, но она не сработала.

Кроме того, в конце июля в Днепропетровской области на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от четырех до 16 лет.

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