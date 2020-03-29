В оккупированном Луганске заявили о первом случае заражения COVID-19

На оккупированой и неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией. Об этом РБК-Украина передает, ссылаясь на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат.

Наталия Пащенко,"министр здравоохранения "ЛНР" сказала 28 марта, что это не окончательный диагноз, он требует подтверждения и для этого нужно несколько суток.

Она также заявила, что "пациент не находился на территории ЛНР", а "прибыл из-за пределов". Откуда именно приехал больной - не уточняется.

Указано, что среди круга контактов больного - члены его семьи. Сообщается, что медики всех осмотрели, однако не уточняется - отправили ли их на карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлую неделю в больницы ОРДЛО обратились местные жители из-за ОРВИ и подозрения на пневмонию, тестов для определения короновируса в больницах нет. По данным Восточной правозащитной группы, общее число людей, которые обратились в больницы Донецкой области по состоянию на 25 марта из-за ОРВИ составляла 322 человека; подозрение на пневмонию у 81 человека.

Также в больницы Луганской области обратились 362 человека с ОРВИ; подозрение на пневмонию у 63 человек.